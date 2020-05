Franse flamboyante burgemeester Balkany veroordeeld tot 5 jaar cel voor miljoenenfraude JTO

27 mei 2020

15u33

Bron: Belga 0 Patrick Balkany, de 71-jarige burgemeester van de Parijse voorstad Levallois-Perret, en zijn vrouw Isabelle (72) zijn vandaag in beroep veroordeeld tot een celstraf van respectievelijk vijf en vier jaar. Ze werden veroordeeld voor een fiscale fraude van uitzonderlijke omvang.

In maart werd het echtpaar al veroordeeld tot drie jaar cel, maar het hof van beroep van Parijs verhoogde die straf. Het echtpaar is schuldig bevonden aan het verduisteren van 13 miljoen euro tussen 2007 en 2014. De politicus van de centrumrechtse partij Les Républicains werd ook veroordeeld wegens illegale aanwending van belangen, omdat hij persoonlijke voordelen in natura ontvangen heeft in een contract rond onroerend goed. Het stel mag zich bovendien tien jaar lang niet meer verkiesbaar stellen en moet elk een boete van 100.000 euro betalen.

Het hof bevestigde tevens de inbeslagname van hun eigendommen. Het gaat om twee luxueuze villa’s op Sint Maarten en in Marrakesh, villa Dar Gyucy. Voor hun verblijf in de Giverny-molen (Eure) werd een speciale regeling getroffen. Zo moet een deel ervan teruggegeven worden aan hun kinderen.

Tot slot moeten de Balkany's, samen met de andere betrokkenen in een witwasdossier, een miljoen euro aan schadevergoeding betalen aan de staat.

De flamboyante burgemeester werd in februari al wegens gezondheidsredenen vrijgelaten uit voorlopige hechtenis. De advocaat van Balkany liet weten dat ze de optie van cassatieberoep de komende dagen zullen bekijken.