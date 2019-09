Franse families in Syrië beschuldigen Frankrijk van "afgewogen, vrijwillig en opzettelijk” weigeren repatriëring PVZ

16 september 2019

13u28

Bron: AFP 3 Een tiental Franse families die in de Koerdische kampen in Syrië verblijven, hebben een klacht ingediend tegen de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Yves Le Drian, voor de “nalatigheid om hulp aan te bieden" en het weigeren om hen te repatriëren. Volgens de advocaten van de aanklagers worden de omstandigheden in de kampen steeds erger.

De aanklagers menen dat de minister op "afgewogen, vrijwillige, en opzettelijke" manier heeft geweigerd om de families, voornamelijk vrouwen en kinderen van jihadisten, te repatriëren.

"Maandenlang hebben de Koerden er bij de staten op aangedrongen om hun verantwoordelijkheid op te nemen en hun burgers te repatriëren", klinkt het.

Tot nu toe heeft de Franse regering er echter alleen mee ingestemd om kinderen uit de kampen te repatriëren, die "per geval" worden bekeken. Na maanden van politieke tegenstand besloot de overheid om twaalf kinderen te repatriëren, de meerderheid ervan weeskinderen.

Gevaar in kampen

"Dit zogenaamde case-by-case-beleid is er vooral op gericht om de meer dan tweehonderd kinderen en hun moeders bloot te stellen aan onmenselijke en vernederende situaties en een risico op overlijden", verklaren de aanklagers.

Ze beschrijven hoe de omstandigheden in de kampen steeds slechter worden door onder andere gebrek aan water en voedsel, en epidemieën van tuberculose of cholera. De kampen zouden ook worden gekenmerkt door een groeiend klimaat van onveiligheid.

"Het is een politieke keuze om deze kinderen en moeders die willekeurig worden vastgehouden niet te redden", reageerde een van de advocaten van de aanklagers, Marie Dosé. "Op een gegeven moment moeten we deze politieke keuze als een strafbaar feit beschouwen", aldus de advocate.

De klachten werden in juli en september ingediend bij het Cour de justice de la République (CJR). De commissie verzoekschriften van het hof moet zich nu uitspreken over de ontvankelijkheid van de klachten.