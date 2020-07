Franse experts halen geluidsopnames van cockpit uit neergeschoten Oekraïens vliegtuig AW

20 juli 2020

23u26

Bron: Belga 0 Franse experts zijn erin geslaagd om de geluidsopnames van de cockpit van de neergeschoten Oekraïense Boeing te halen uit de zwarte doos. Het vliegtuig werd in januari per ongeluk neergehaald.

Het Iraanse leger had in januari toegegeven de Boeing 737 van Ukraine International Airlines per ongeluk te hebben neergeschoten, enkele minuten na het opstijgen in Teheran. De 176 inzittenden, overwegend burgers uit Iran en Canada, kwamen om het leven.



Franse experten werden na lang aandringen van Canada door Iran aangesteld om de zwarte dozen te analyseren. Zij hebben de geluidsopnames kunnen herstellen. Die bevatten opnames van "het moment zelf" en zijn overgemaakt aan de Iraanse autoriteiten die bevoegd zijn voor het onderzoek. Ook de zwarte doos met vluchtgegevens is onderzocht door de experten.



Eerder deze maand had de Iraanse luchtvaartautoriteit verklaard dat het incident te wijten is aan een "menselijke fout". Het zou gaan om een verkeerde uitlijning van een militair radarsysteem.

Lees ook: Iran heeft zwarte dozen van neergehaalde Oekraïense Boeing naar Frankrijk gestuurd