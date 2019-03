Franse ex-spion vermoord teruggevonden in de Alpen ADN

27 maart 2019

13u48

Bron: ANP Een voormalige Franse geheim agent, die is gelinkt aan een complot om een vooraanstaande oppositieleider uit Congo-Brazzaville te vermoorden, is nu zelf in Frankrijk doodgeschoten.

Daniel Forestier, 57 jaar, zou 14 jaar voor de Franse geheime dienst DGSE hebben gewerkt. Tegenwoordig woonde hij in het kleine stadje Lucinges in de Alpenregio in het oosten van Frankrijk, vlakbij de Zwitserse grens. Hij zat er in de gemeenteraad en had ook een café.

Executiestijl

Afgelopen donderdag werd de vijftiger dood teruggevonden op een afgelegen parkeerterrein in het nabij gelegen stadje Ballaison, vlakbij het meer van Genève. Er was vijf keer op hem geschoten, onder andere in het hoofd en in het hart, meldt zijn advocaat Cedric Huissoud.



Forestier en een andere ex-agent van de DGSE werden vorig jaar september aangeklaagd wegens “criminele samenzwering'' en “bezit van explosieven'' in verband met een complot om generaal Ferdinand Mbaou te vermoorden, die zo'n 20 jaar in ballingschap in Frankrijk heeft gewoond.

Congo

Net als een aantal andere in Frankrijk wonende tegenstanders van de president van de Republiek Congo, Denis Sassou Nguesso, meent Mbaou dat hij een doelwit was wegens het bekritiseren van een van Afrika’s langstzittende leiders. De 62-jarige generaal staat bekend om zijn openhartige aanvallen op Sassou Nguesso, die al 35 jaar de voormalige Franse kolonie en het olierijke centraal Afrikaanse land met 4,5 miljoen mensen regeert. Mbaou vluchtte uit Congo nadat zijn voormalige baas, de eerste democratisch gekozen president van het land, Pascal Lissouba, in 1997 door Sassou Nguesso werd afgezet. Nguesso was ook al president van 1979 tot 1992.

Kogel

Mbaou had eerder al een aanslag op zijn leven overleefd. Huurmoordenaars schoten hem in november 2015 in de rug toen hij zijn huis verliet in Bessancourt, ten noorden van Parijs. Hij loopt nog steeds met een kogel in zijn lichaam. “De artsen konden hem niet verwijderen omdat hij zich op een lastige plek bevindt, dicht bij het hart”, zei hij destijds. Niemand werd ooit aangeklaagd.