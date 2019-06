Franse ex-president Sarkozy moet terechtstaan voor corruptie TT

19 juni 2019

14u03

Bron: Belga 0 De Franse voormalige president Nicolas Sarkozy moet zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden wegens corruptie. Het Franse gerecht heeft daarvoor definitief het licht op groen gezet, zo heeft het Franse persbureau AFP vernomen.

Sarkozy wordt onder meer vervolgd voor omkoping van een hoge magistraat van het Hof van Cassatie. De zaak kwam aan het licht door het afluisteren van telefoongesprekken.

Het Hof van Cassatie verwierp gisteren de laatste beroepen die het voormalige staatshoofd, zijn advocaat Thierry Herzog en de gewezen hoge magistraat Gilbert Azibert hadden aangetekend om een proces wegens corruptie te vermijden. Het proces, een primeur voor Nicolas Sarkozy, zou de komende maanden in Parijs plaatsvinden. Voor de eerste keer onder de Vijfde Republiek zal een voormalige president berecht worden voor corruptie.

Sarkozy zou begin 2014 via zijn advocaat Thierry Herzog geprobeerd hebben geheime inlichtingen te bekomen bij magistraat Gilbert Azibert, in een procedure over de inbeslagname van zijn agenda’s in de zaak-Bettencourt, in ruil voor een steuntje in de rug voor een prestigieuze post in Monaco. In de zaak-Bettencourt werd de ex-president in 2013 buiten vervolging gesteld.

Herzog en Azibert zullen worden berecht wegens “schending van het beroepsgeheim”.

De zaak vindt haar oorsprong in telefoongesprekken van Sarkozy die in het kader van een ander onderzoek werden afgeluisterd, naar de mogelijke Libische financiering van zijn verkiezingscampagne van 2007. Aan de hand van deze telefoontaps kwamen de speurders te weten dat de ex-president en zijn advocaat met elkaar communiceerden via mobiele telefoons die onder een valse identiteit waren aangeschaft, voor Sarkozy onder de identiteit Paul Bismuth.