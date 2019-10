Franse ex-premier Balladur voor de rechter wegens corruptie KVDS

01 oktober 2019

14u00

Bron: Belga 0 De voormalige Franse premier Edouard Balladur moet samen met zijn toenmalige minister van Defensie François Léotard voor de rechter verschijnen voor zijn aandeel in het zogenaamde ‘dossier Karachi’. Dat heeft procureur-generaal François Molins bekendgemaakt.

Het ‘dossier Karachi’ gaat over de vermoedens dat er in 1994 smeergeld is gebruikt om wapencontracten af te sluiten met Pakistan en Saudi-Arabië. Dat geld zou illegaal gebruikt zijn om de verkiezingscampagne te steunen van Edouard Balladur in 1995. De campagne zou bovendien ook gefinancierd geweest zijn door witwaspraktijken binnen geheime fondsen van de premier.





De intussen 90-jarige Balladur werd twee jaar geleden al door het Franse Cour de Justice de la République (CJR), dat bevoegd is voor de berechting van (oud-)regeringsleden in Frankrijk, in beschuldiging gesteld van "medeplichtigheid aan misbruik van vennootschapsgoederen en heling".