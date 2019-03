Franse en Spaanse schepen proberen olievlekken in Golf van Biskaje in te dammen IB

19 maart 2019

02u31

Bijna een week na het zinken van containerschip Grande America voor de Franse Atlantische kust zetten Franse en Spaanse schepen hun operatie voort om de olievervuiling te bestrijden.

In de Golf van Biskaje zijn er twee zones met ruwe olie, meldde de maritieme prefectuur in Brest gisterenavond. Een bevindt zich in de buurt van het vergane schip, de andere is in zuidoostelijke richting gedreven.

Een sleepboot, die door de Italiaanse rederij van de Grande America gecharterd is, brengt een overboord gevallen container met ongevaarlijk materiaal naar de haven van La Rochelle, bericht de prefectuur. De weersomstandigheden verbeteren geleidelijk aan. Toch zijn de golven nog steeds tot drie meter hoog. Tot nu toe bemoeilijkte de onstuimige zee de strijd tegen de dreigende olieramp aan de kust.

Lekkende brandstoftanks

De gelekte olie komt uit de brandstoftanks van het vrachtschip. De Grande America, die naast containers ook meer dan tweeduizend voertuigen aan boord had, zonk vorige week dinsdag op ongeveer 300 kilometer van de kust na een brand. Aan boord waren ook gevaarlijke goederen. Na de schipbreuk dreven containers in zee.