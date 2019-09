Franse en Spaanse politie arresteren met hulp van Europol 25 mensensmokkelaars tvc

17 september 2019

13u28

Bron: Belga 4 De Spaanse en Franse politie hebben met de hulp van Europol een groot netwerk van mensen- en drugssmokkelaars opgerold. De criminelen richtten hun rekruteringsacties vooral op niet-begeleide minderjarigen die ze ertoe aanzetten om uit detentiecentra in Spanje te vluchten naar andere landen in West-Europa.

De misdaadorganisatie had mensen van bepaalde nationaliteiten in dienst die zich richtten op minderjarigen uit hun land van herkomst, met name Algerije, Mali, Marokko en Syrië. De migranten zonder verblijfsvergunning werden van de haven van Almeria naar Frankrijk vervoerd in bussen, waarin ook hasj, tabak en beschermde diersoorten werden gesmokkeld. Die werden verborgen in holtes die speciaal daarvoor in de bus aangebracht waren.

Het onderzoek startte toen een Spanjaard in Frankrijk werd tegengehouden met 22 migranten zonder papieren, onder wie zes minderjarigen. Hierbij kreeg de politie informatie over een groot crimineel netwerk dat geleid werd door de Marokkaanse uitbater van een busbedrijf.

Uiteindelijk werden 26 verdachten opgepakt in Spanje en 3 in Frankrijk. Veertien huizen werden doorzocht en dat leverde 30.000 euro aan cash op, verschillende documenten, computers, meer dan 200 kilo hasj, een voertuig en een trekker.

De operatie werd op financieel en logistiek vlak, met informatie-uitwisseling en met expertise van analisten op het terrein ondersteund door Europol.