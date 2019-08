Franse echtgenoot van Belgisch topmodel Jade Foret “torst ruim 200 miljoen euro schulden” jv

27 augustus 2019

17u21

Bron: belga 0 De Franse mediamagnaat Arnaud Lagardère (58) zit mogelijk in vieze financiële papieren, zo ontdekte zakenkrant Financial Times. De holding van de man torst meer dan 200 miljoen euro schulden, wat meer is dat huidige waarde van zijn belang in het conglomeraat dat zijn naam draagt. Als de schuldeisers dus allemaal tegelijk hun geld zouden opeisen, dreigt hij zijn belang in Lagardère kwijt te spelen.

Arnaud Lagardère controleert 7,3 procent in de beursgenoteerde mediagroep Lagardère, eigenaar van onder meer de Franse uitgeverij Hachette en de krantenwinkelketen Relay. Dat belang wordt aangehouden via de holding Lagardère Capital & Management (LC&M). De 58-jarige Arnaud nam bij de dood van zijn vader Jean-Luc in 2003 ook de leiding over.

Nu blijkt volgens de Financial Times dat de schulden van de holding (204 miljoen euro) groter zijn dan de waarde van het belang (185 miljoen euro). Dat laatste is sterk gedaald, door de dalende beurskoers. Daarnaast verkocht Arnaud Lagardère ook een deeltje van zijn aandelen in Lagardère.

De zakenkrant wijst op de kwetsbaarheid van de constructie. Lagardère dreigt het bedrijf dat zijn vader heeft opgericht kwijt te spelen, tenzij hij over voldoende liquide middelen zou beschikken om de schuldeisers te vergoeden.

Volgens een groep minderheidsaandeelhouders dreigt er alvast "een belangenconflict" tussen de persoonlijke financiële situatie van Arnaud Lagardère en die van de groep. Er wordt gevreesd dat de man beslissingen neemt die in het nadeel kunnen zijn van de andere aandeelhouders, zoals een te gulle dividendenpolitiek, zegt Collete Neuville namens belangenvereniging Adam in de krant.

Arnaud Lagardère is de echtgenoot van het 28-jarige Belgische model Jade Foret. Vorige maand zaaide zij op Instagram zelf nog twijfel over hun relatie.