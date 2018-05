Franse, Duitse en Britse buitenlandministers praten dinsdag met Iraanse collega over nucleair akkoord TTR

11 mei 2018

13u19

Bron: Belga, Le Parisien 1 De ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken van de Europese Unie Federica Mogherini praten dinsdag in Brussel met hun Iraanse collega Javad Zarif over de beslissing van de Verenigde Staten om uit het nucleaire akkoord met Iran te stappen. Dat delen de diensten van Mogherini vandaag mee.

Het nucleair akkoord werd in 2015 gesloten en hield in dat de economische sancties tegen Iran werden verlicht als Iran zijn nucleair ontwikkelingsprogramma zwaar zou beperken. De deal moest voorkomen dat Iran ooit een kernwapen zou ontwikkelen. Het akkoord werd gesloten tussen Iran, de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, China en Rusland.

Eerder deze week kondigde de Amerikaanse president Donald Trump aan dat zijn land uit het akkoord stapt. De Europese ondertekenaars hebben de beslissing van de Amerikaanse president meteen betreurd en beslisten om zelf met het akkoord door te gaan. Ook China en Rusland willen hun engagement nakomen.

Gisteren hebben de Verenigde Staten nieuwe sancties uitgevaardigd tegen Iran. Het gaat om de eerste sancties van Washington tegen Iran sinds de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde zich terug te trekken uit de nucleaire deal met Iran. Steven Mnuchin, de Amerikaanse minister van Financiën, kondigde aan dat Washington de inkomstenbron van de Iraanse Revolutionaire Garde, het militaire elitekorps van Iran, wil afsnijden.

Onaanvaardbaar

"We zijn van mening omdat door de economische sancties ook buitenlandse bedrijven getroffen worden, hun sanctionerende maatregelen onaanvaardbaar zijn", zo zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian in een interview aan de Franse krant Le Parisien. "De Europeanen moeten niet opdraaien voor de Amerikaanse beslissing om zich terug te trekken uit een akkoord waaraan ze zelf hebben bijgedragen."

Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft gezegd dat ze de beslissing van Trump betreurt. "Ja, er zijn problemen met Iran en het is niet zo dat er geen dreiging is", zei Merkel, "maar dat wil niet zeggen dat we een deal waar 12 jaar aan gewerkt is, die daarna door de VN-veiligheidsraad unaniem is goedgekeurd, nu eenzijdig moeten opzeggen. Dat is slecht voor het vertrouwen", zei Merkel op het congres van de Duitse Katholiek Kerk in Münster.

Gesprek

Dinsdag praat EU-buitenlandvertegenwoordiger Mogherini eerst afzonderlijk met de buitenlandministers van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Dezelfde groep praat daarna met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Die reist morgenavond overigens al af naar Peking en gaat ook nog naar Moskou voor hij naar Brussel komt.