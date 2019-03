Franse douanevakbonden maken zich zorgen over brexit en verwerpen voorstel dat einde moest maken aan stiptheidsacties AW

14 maart 2019

21u47

Bron: Belga 0 Een voorstel van het Franse ministerie van Financiën om tegemoet te komen aan de eisen van de Franse douaniers, is door de vakbonden verworpen. Dat deelden de vakbonden mee. De douaniers vragen meer middelen, vooral met het oog op de nakende brexit.

De vakbonden zeggen dat ze de onderhandelingen hebben verlaten, omdat het voorstel van het ministerie onvoldoende was. Het ministerie zou zich bereid hebben verklaard om veertien miljoen euro vrij te maken.

Het voorstel zal wel worden voorgelegd aan de basis. "We nodigen alle douaniers om zich erover uit te spreken", zo wordt meegedeeld.



Extra werk door brexit

De douaniers klagen over de steeds slechtere werkomstandigheden. Ze vrezen bovendien dat ze door de Britse uitstap uit de EU met extra werk geconfronteerd zullen worden. Daarom vragen ze onder meer om extra personeel. Om die eis kracht bij te zetten worden sinds begin maart stiptheidsacties gevoerd, die leiden tot lange wachtrijen voor vrachtwagens die op weg zijn naar het Verenigd Koninkrijk.