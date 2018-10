Franse douane ontdekt twee ton cannabis aan péage richting Parijs jv

18 oktober 2018

17u31

Bron: dpa 2 De Franse douane heeft aan de péage van een snelweg richting Parijs een bestelwagen tegengehouden waarin ze twee ton cannabis met een straatwaarde van meer dan 15 miljoen euro vonden. Dat deelde het ministerie van Financiën mee. De vier inzittenden werden gearresteerd.

De douaniers hadden de bestelwagen, die volgens de krant Le Parisien uit Spanje afkomstig was en in konvooi met een andere wagen reed, al dieper in het zuiden opgemerkt. Aan de péage, waar het verkeer sowieso moet stoppen, volgde later de interventie. De drugs waren volgens de douane bestemd voor de handel in Parijs.