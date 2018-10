Franse douane ontdekt leeuwenwelpje in autowerkplaats

26 oktober 2018

Bron: Belga

De Franse douane heeft in een autowerkplaats in Marseille een leeuwenwelp ontdekt. Het één tot twee jaar oude dier was er in een kooi ondergebracht, aldus de douane. Een arbeider van het atelier vertelde dat hij het dier uit een huis in Marseille had gehaald. De eigenaars hadden hem dat gevraagd omdat ze niet wisten hoe ze met het dier moesten omgaan.