Franse douane onderschept ruim 1.000 kilo coke met straatwaarde van 74 miljoen euro tvc

14 augustus 2019

21u40

Bron: ANP 6 De Franse douane heeft ruim 1.000 kilo cocaïne onderschept in Le Havre. De drugs, met een straatwaarde van 74 miljoen euro, werden gevonden tussen een lading palmharten afkomstig uit Ecuador. De Franse minister van Financiën Gérald Darmanin spreekt vandaag van "de belangrijkste drugsinname die de douane dit jaar heeft gedaan”.

In totaal gaat het om 1066 kilogram. "Dit is toch een verlies van 74 miljoen euro voor de criminelen die het vervoer van de drugs organiseerden", zei Darmanin. In 2018 is er in totaal 12,2 ton cocaïne onderschept op Frans grondgebied. Dat was veel meer dan het jaar daarvoor.

In mei vonden Franse douaniers nog 492 kilogram cocaïne in de haven van Duinkerke. Dat was de op een na grootste partij coke die dit jaar werd onderschept. De drugs waren toen verstopt in een container met bananen en had een straatwaarde van 40 miljoen euro.