Franse douane neemt honderden wapens in beslag bij handelaar in sportartikelen

14 februari 2018

16u18

Bron: dpa 0 Bijna 500 wapens, waaronder machinepistolen en -geweren, en meer dan honderd kilo munitie heeft de douane in beslag genomen bij een handelaar in sportartikelen in het noorden van Frankrijk, zo hebben de autoriteiten meegedeeld.

De man was vroeger geweermaker, maar had geen vergunning meer voor de uitoefening van dit beroep, zei een woordvoerster. Hij kon geen vergunning voor het bezit van de wapens voorleggen.

De douanebeambten hadden de man vorige week donderdag in een postkantoor in zijn woonplaats Boulogne-sur-Mer onderschept, toen hij een pakket met wapens naar Nederland wou verzenden. Nadat ze ook in zijn auto een pistool hadden gevonden, doorzochten ze zijn woning, een ander voertuig en een opslagruimte die hij huurde. Daarbij stootten ze op het omvangrijke arsenaal van 488 wapens en dertien granaten.

Bovendien werd beslag gelegd op ruim 1.300 onderdelen van wapens. In de opslagruimte was er ook een atelier waar onbruikbaar gemaakte wapens weer gebruiksklaar konden worden gemaakt.