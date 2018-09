Franse douane doet cokevangst van meer dan 30 miljoen in scheepscontainer HA

15 september 2018

22u53

Bron: DPA 0 Franse douaneambtenaren hebben in de haven van Le Havre (Normandië) voor meer dan 30 miljoen euro aan cocaïne gevonden in een scheepscontainer.

Het schip was afkomstig uit Zuid-Amerika en had 752 kilogram cocaïne aan boord, zo liet de Franse minister van Begroting, Gerald Darmanin, weten. Volgens het Franse persagentschap AFP zijn er nog geen arrestaties verricht in deze zaak.