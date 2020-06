Franse discotheekuitbater in hongerstaking uit protest tegen coronamaatregelen HLA

27 juni 2020

12u28

Bron: 7sur7, BFMTV 0 Een Franse discotheekuitbater is een hongerstaking gestart, uit protest tegen de verplichte sluiting van de discotheken. De zaak van de man is al drie maanden gesloten, en er is nog geen zicht op een heropening. “Ik wil een krachtig signaal sturen”, zegt de man over zijn actie.

Mike Ludwig baat ‘Le Tremplin’ in Montauban-de-Bretagne uit. Met plaats voor 2.700 feestvierders is het de grootste discotheek van Bretange, maar alle 22 medewerkers zijn sinds 8 maart tijdelijk werkloos, omdat ook in Frankrijk de discotheken nog niet mogen heropenen uit angst voor de verspreiding van het coronavirus. Premier Edouard Philippe zei vorige maand dat discotheken naar alle waarschijnlijkheid zeker tot september gesloten blijven.

De sector vindt dat ze vergeten wordt in het versoepelen van de maatregelen, en vreest dat heel wat zaken niet langer in staat zullen zijn om hun vaste kosten te betalen. De uitbater van Le Tremplin zegt dat hij “al heel wat schulden heeft opgebouwd”. Uit onvrede met deze onzekerheid en om aandacht te vragen voor de penibele situatie in het nachtleven, besloot de discotheekuitbater afgelopen zondag in hongerstaking te gaan. “Er wordt gezegd dat het heropenen van de discotheken voor een tweede golf zou zorgen. Daar kan ik mij niet bij neerleggen, dat is onmogelijk”, zei Ludwig in een interview met de Franse zender BFMTV. “Ik ben gestopt met eten en drinken, omdat ik een krachtig signaal wil sturen. Sommigen begrijpen niet waarom ik dit doe, en zeggen dat ik aan mijn familie moet denken. Maar dat is precies waarom ik dit doe, om alle families die in de problemen komen onder de aandacht te brengen”, aldus Ludwig.

Op de Facebookpagina van zijn discotheek geeft Ludwig regelmatig een update over zijn situatie. “Het gaat niet goed”, zei hij na vier dagen hongerstaking, “Mijn been trilt en ik heb hele erge hoofdpijn. Ik heb besloten om dagelijks toch twee glazen water te drinken”. Intussen houdt de man zijn hongerstaking vol, en blijft hij hopen dat de regering een einde zal stellen aan de onzekerheid in het nachtleven.



