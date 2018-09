Franse conservatieve denker pleit voor uitsluitend Franse en christelijke voornamen

Daan Kool

25 september 2018

08u47

Bron: de Volkskrant

2

Frankrijk is wel wat gewend van Éric Zemmour, de conservatieve denker die om de zoveel tijd een omstreden uitspraak doet over de multiculturele samenleving. Maar met een pleidooi voor traditionele Franse voornamen is de essayist te ver gegaan, vinden veel Fransen.