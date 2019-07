Franse comapatiënt Vincent Lambert in intieme kring begraven HAA

13 juli 2019

13u59

Bron: AFP 5 De Franse comapatiënt Vincent Lambert is vandaag in intieme kring begraven. Dat heeft de familie van de man bevestigd aan het Franse persbureau AFP. Lambert overleed donderdag nadat hij bijna elf jaar lang in vegetatieve toestand leefde.

Het stopzetten van zijn behandeling was het voorwerp van een jarenlang juridisch getouwtrek tussen zijn echtgenote en diepgelovige ouders. De plechtigheid vond plaats in een kerk in Longwy, een dorp in het noordoosten van Frankrijk vlak bij de Belgische grens.

Lambert raakte een tiental jaar geleden zwaargewond aan het hoofd bij een verkeersongeval. Sindsdien bevond hij zich in een coma. Zijn echtgenote pleitte ervoor om de behandelingen stop te zetten zodat Lambert kon sterven, maar zijn katholieke ouders probeerden dat te verhinderen en spanden verschillende juridische procedures aan.



Uiteindelijk maakte het Franse Hooggerechtshof de weg vrij om de behandeling stop te zetten. De artsen stopten daarop met vocht toe te dienen aan Lambert, tegelijk werd de palliatieve zorg opgevoerd.