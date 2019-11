Franse chirurgen slagen erin Siamese tweeling van elkaar te scheiden ADN

13 november 2019

20u56

Bron: ANP, BFMTV 0 Chirurgen hebben in Frankrijk vandaag met succes een Siamese tweeling weten te scheiden. De meisjes Bissie en Eyenga Merveille zaten bij de buik aan elkaar vast.

Bij de vijf uur durende operatie waren zo'n twintig chirurgen, artsen en andere experts betrokken, meldt het ziekenhuis in Lyon.

De zusjes werden vorig jaar geboren in Kameroen. Ze waren door de buik verbonden met een gemeenschappelijk deel van de lever. Hun moeder zou vervolgens zijn verstoten door de vader en leden van haar familie. Ze vertrok met de kinderen naar hoofdstad Yaoundé. Liefdadigheidsorganisatie La Chaîne de l'espoir haalde de meisjes later naar Frankrijk voor de medische ingreep.



De toestand van de tweeling zou na de operatie stabiel zijn. Later volgt sowieso nog veel vervolgzorg en revalidatie. “En dan kunnen ze na 1 jaar eindelijk de wereld individueel gaan ontdekken”, stelt het ziekenhuis. Wel heeft een van de kindjes een hartaandoening. Daar wordt ze later nog aan geopereerd.