Franse chef sleept Michelin voor de rechter omdat hij derde ster kwijtspeelde ADN

23 september 2019

20u44

Bron: Belga 0 De Franse chef Marc Veyrat heeft de Michelingids voor de rechter gesleept omdat hij zijn derde ster voor zijn restaurant ‘La Maison des Bois’ is kwijtgespeeld. De chef wil de exacte redenen kennen. Dat meldt zijn advocaat maandag.

La Maison des Bois in Manigod nabij Annecy (in het departement Haute-Savoie) verloor in januari zijn derde ster. De 68-jarige chef Marc Veyrat pikte dat niet en vroeg dat zijn restaurant niet langer zou opgenomen worden in de beroemde gids.

En nu sleept de kok dus Michelin ook voor de rechter. "We zijn nog nooit zo goed geweest", verduidelijkt hij. "We hebben een geweldig team en de feedback van de klanten is uitstekend. Daarom blijf ik ontzettend ontgoocheld en ik begrijp de beslissing van de Michelingids om onze derde ster af te pakken nog steeds niet.”



De zaak komt voor de rechtbank van Nanterre op 27 november.