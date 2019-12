Franse chef Marc Veyrat verliest rechtszaak tegen Michelin: derde ster definitief kwijt HLA

31 december 2019

15u05

Bron: Belga 0 De Franse chef Marc Veyrat, die naar de rechter stapte tegen Michelin omdat zijn restaurant ‘La Maison des Bois’ zijn derde ster was verloren, heeft ongelijk gekregen van de rechtbank.

La Maison des Bois in Manigod, in het departement Haute-Savoie, nabij Annecy, verloor in januari zijn derde ster. De 69-jarige Veyrat pikte dat niet en vroeg dat zijn restaurant niet langer zou opgenomen worden in de beroemde gids. Volgens de flamboyante kok ging de Michelin-inspecteur in de fout bij het herkennen van de kaassoort in een kaassoufflé: “Ik had er saffraan in gedaan en de heer die kwam dacht dat het cheddar was, omdat het geel was. Is dat wat je kennis noemt? Het is te gek voor woorden”, zei de chef-kok destijds tegen de Franse site France Inter.

Veyrat meent dat Michelin een fout maakte door de ster af te nemen, en eist een symbolische euro schadevergoeding. Voor de rechter verklaarde de chef-kok dat het restaurant “nog nooit zo goed is geweest”. “We hebben een geweldig team en de feedback van de klanten is uitstekend. Daarom blijf ik ontzettend ontgoocheld en ik begrijp de beslissing van de Michelingids om onze derde ster af te pakken nog steeds niet.”

De chef en zijn bedrijf SCS Marc Veyrat hebben volgens de rechtbank echter geen documenten voorgelegd die bewijzen dat hij schade heeft geleden. Ook gaf de rechtbank aan dat Veyrat niet heeft kunnen aantonen dat de culinaire gids onvoldoende onafhankelijk was bij de toekenning van de Michelinsterren. Het restaurant blijft opgenomen in de Michelingids met twee sterren.