Franse campings bij Marseille ontruimd door felle bosbrand

04 augustus 2020

22u58

Bron: ANP, AFP 6 Drie Franse campings aan de Middellandse Zee ten westen van Marseille worden ontruimd omdat een felle brand in de buurt al enkele honderden hectares bos en andere natuur heeft verwoest.

De brand brak uit in het midden van een bos en had rond 22 uur al 800 hectare verwoest, vertellen brandweerlieden aan het persagentschap AFP. Vakantiegangers van campings bij Martigues moeten zich op het strand in veiligheid brengen.

Een journalist van het Franse persagentschap AFP zag een enorme vlammen langs de kant van de weg. Om de bosbrand te bestrijden, zijn zeven vliegtuigen ingezet en ruim duizend brandweerlieden. De brandweer heeft het enorm moeilijk om het vuur onder controle te houden door de sterke windstoten.

Volgens AFP verbrandden tussen 2015 en 2019 jaarlijks gemiddeld 9300 hectares bos in de departementen van de Franse Middellandse Zeekust.