Franse buschauffeur hersendood geslagen na discussie over mondmasker: “Dit is moord met voorbedachten rade” Sven Van Malderen

07 juli 2020

16u56

Bron: Francetvinfo/Le Parisien 20 In de Zuid-Franse stad Bayonne is een buschauffeur hersendood geslagen na een uit de hand gelopen discussie. Philippe Monguillot (59) weigerde een passagier te laten instappen omdat die niet betaald had voor een ticket en ook geen mondmasker droeg. In totaal werden vijf personen aangehouden. Zijn vrouw blijft gebroken achter. “Dit is in mijn ogen moord met voorbedachten rade”, klinkt het.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De trieste feiten speelden zich vorige zondag rond 19 uur af aan een bushalte. Geen mondmasker en geen geldig ticket, maar wel een hond in het gezelschap: een reiziger die wilde opstappen, lapte zowat alle regels aan zijn laars.

Monguillot wilde de man uit zijn bus zetten, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Vier andere passagiers, die evenmin een mondmasker droegen, keerden zich plots óók tegen hem. Een van de amokmakers deelde een klap op het achterhoofd uit.

“Wil zelf alles kapot slaan”

De buschauffeur stapte vervolgens uit om het hele gezelschap op straat te zetten. Dat pakte echter verkeerd uit. Monguillot werd bewusteloos geslagen, in het ziekenhuis bleek hij hersendood te zijn. “Hij is vannacht geopereerd, maar het ziet er niet goed uit”, laat vakbondsman Jean-Philippe Paulmier weten.

Zijn echtgenote Véronique beleeft een ware nachtmerrie. “Zijn gezicht is compleet misvormd. Ik heb nu zin om zelf alles kapot te slaan. Je kan iemand toch niet vermoorden voor een busticket? Mijn drie dochters en ik zijn vandaag samen met hem gestorven. Ik hoop dat hij niet geleden heeft.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Ruim de tijd gehad om na te denken”

Volgens de vrouw is er zelfs sprake van moord met voorbedachten rade. “Rond 14 uur had Philippe het aan de stok gekregen met twee personen. Zij zijn vijf uur later teruggekeerd, met de bedoeling om hem in elkaar te slaan. Ze hebben dus ruim de tijd gehad om over hun daad na te denken.”

De politie doet intussen een oproep tot getuigen. “Onze speurders willen van de passagiers op de bus weten waarom de chauffeur uitgestapt is en of er onderweg ook al herrie was. Daarnaast is het ook belangrijk om te weten hoeveel personen precies betrokken waren en wat de exacte aanleiding van de ruzie geweest is”, klinkt het.

“Volgend jaar op pensioen”

Eén verdachte (34) werd zondagavond al opgepakt. Vier anderen werden gisteren in de boeien geslagen. Intussen is een van die jongemannen wel weer vrijgelaten.

Voor Véronique blijven die arrestaties een schrale troost. “Binnen een jaar zou Philippe normaal gezien op pensioen gegaan zijn. In enkele seconden tijd is ons alles afgenomen.”

Collega’s leggen werk neer

Tientallen buschauffeurs uit de buurt legden na het zware incident meteen het werk neer. Gisteren trokken ze naar het ziekenhuis, daarna bezochten ze de plek waar het drama zich voorgedaan had.

“We zijn met verstomming geslagen”, klinkt het in vakbondskringen. “Hoe kan zoiets in deze regio gebeuren? Natuurlijk krijgen we te maken met verbale agressie en kan de spanning soms hoog oplopen, maar dit is nog van een heel andere orde. We gaan pas opnieuw aan het werk als we zeker weten dat de dader die de fatale slag uitdeelde gevat is.”

Burgemeester Jean-René Etchegaray spreekt van een barbaarse daad. Hij belooft snelle maatregelen om de veiligheid van buschauffeurs te garanderen.