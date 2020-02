Franse burgemeesters “verbieden” het om te ziek worden in protest tegen dokterstekort YV

19 februari 2020

14u00

Bron: BBC 0 Negen burgemeesters in het westen van Frankrijk, in het departement Sarthe, hebben een symbolisch verbod op ziek worden opgesteld. Dat doen ze uit protest om de tekorten aan dokters en medisch personeel aan te kaarten.

De burgemeesters hebben in een decreet gesteld dat het verboden is om medische zorg te vragen na een ongeval of ziekte. Daarmee willen ze de overheid vooral waarschuwen dat er grote tekorten zijn aan gezondheidszorg in de gebieden. Er is vooral een groot personeelstekort en te weinig plaats in ziekenhuizen.

Ironisch genoeg staat in het decreet dat het wel toegestaan is om te verhuizen naar Parijs om daar toegang tot betere gezondheidszorg te krijgen.

Natuurlijk is het decreet alleen symbolisch, omdat het niet in werking zal treden.

Meer over Frankrijk

Parijs

gezondheid