Franse burgemeester vliegt tegen de lamp: hij reed al acht jaar zonder geldig rijbewijs

17 oktober 2019

De burgemeester van Donges in de Loire-Atlantique ging al acht jaar de baan op zonder geldig rijbewijs. Hij liep tegen de lamp tijdens een banale verkeerscontrole. De man weet nog niet of hij zich kandidaat zal stellen om zichzelf op te volgen bij de volgende verkiezingen in 2020.

In Frankrijk geldt het rijbewijs met punten. Als ervaren bestuurder start je met twaalf punten. Wie op nul komt te staan, raakt zijn rijbewijs kwijt. En in dat geval verkeerde ook de burgemeester.

De gendarmes die François Chéneau in april tegenhielden in de buurt van Saint-Nazaire ontdekten dat zijn rijbewijs met punten op nul stond en dat het vervolgens was ingetrokken. En dat was bovendien al acht jaar geleden gebeurd.

“Het is louter een administratieve opschorting, het is echt niet meer dan dat. Ik heb nooit een verkeersovertreding begaan, tenzij eens te snel gereden in Parijs”, verdedigde hij zichzelf.

De man werd uiteindelijk eind deze zomer veroordeeld tot het betalen van een boete van 250 euro en hij moet een sensibiliseringscursus volgen.

Integriteit

“Deze gebeurtenis maakt deel uit van mijn privéleven en heeft geen weerslag op mijn integriteit. Ik ben behandeld zoals elke andere burger”, stelde hij. “Men wil gewoon verhinderen dat ik volgend jaar kandidaat ben om mezelf op te volgen door dit verhaal naar buiten te brengen. Ik werd bedreigd en onder druk gezet”, aldus Chéneau.

De man die al 31 jaar de burgemeesterssjerp draagt, heeft nog niet besloten of hij zich opnieuw kandidaat gaat stellen bij de verkiezingen van 2020. Tegen dan zou hij wel weer over een geldig rijbewijs moeten beschikken.