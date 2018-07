Franse brandweer vreest lot Sluszny: "Het wordt moeilijk om zijn lichaam nog te vinden" IB

01 juli 2018

23u38

Bron: Belga, VTM 3 In Frankrijk vreest de brandweer dat het lichaam van de Belgische avonturier Marc Sluszny niet meer gevonden wordt. Sluszny verdween afgelopen donderdag tijdens een duikpartij in een grot in het zuiden van het land. "Lichamen komen meestal niet naar boven in de Font Estramar", zegt een lokale brandweerman. Dat meldt VTM nieuws.

De Belgische avonturier raakte donderdag vermist in de grot Salses-le-Château in de buurt van Perpignan toen hij samen met een collega-duiker op 125 meter diepte aan het duiken was. Het touw dat de twee verbond brak, waarna alleen de collega-duiker nog bovenkwam. Hij sloeg direct alarm, maar Sluszny werd niet meer gevonden.

Gezien de complexiteit van de grot verlopen de zoekacties moeilijk. De afgelopen jaren zijn er nog vier verdwijningen in de grot geweest: in 2008, 2012, 2016 en 2017.

Marc Sluszny is ook bekend als sportman en auteur. In 1997 beklom hij als lid van de Belgisch Himalaya-expeditite de Annapurna I (8.091 meter) zonder zuurstof en in 2012 verbrak hij het wereldrecord vertical run door in een tijd van 15 seconden en 56 honderdsten door het Belgacomgebouw in Brussel naar beneden te rennen.

Meer over Marc Sluszny