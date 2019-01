Franse bestuurders krijgen abonnementsformule met 30 procent korting op tolwegen TT

17 januari 2019

22u18

Bron: Belga 0 Autobestuurders die op de Franse tolwegen regelmatig hetzelfde traject afleggen, kunnen met een nieuwe abonnementsformule dertig procent korting krijgen vanaf tien heen- en terugritten per maand. Dat heeft de Franse minister van Transport bekendgemaakt na overleg met de beheerders van de tolwegen.

De nieuwe abonnementen zullen beschikbaar zijn vanaf 1 februari. Eerder was al aangekondigd dat de tarieven van de péage op die dag met 1,8 tot 1,9 procent verhogen. Maar omdat die verhoging fel gecontesteerd werd door onder meer de gele hesjes, had minister van Transport Elisabeth Borne een "inspanning" gevraagd aan de ondernemingen die de snelwegen beheren. Daarbij moesten ze "rekening houden met de bezorgdheden van de Fransen op het vlak van koopkracht."

"We hebben de afgelopen dagen intense discussies gevoerd en vandaag hebben we een zeer significante inspanning van de concessiehouders bereikt", zo verklaarde Borne aan de journalisten. "Dit aanbod op het volledige netwerk (van tolwegen) heeft mogelijk betrekking op bijna een miljoen Fransen."



Er zal wel betaald moeten worden voor de nieuwe abonnementen. Maar de prijs is geplafonneerd op 2,50 euro per maand.