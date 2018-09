Franse beenhouwers zetten bewakingsagenten in als bescherming tegen veganisten AW

21 september 2018

11u51

De slagers in Noord-Frankrijk zijn van plan om dit weekend een privébewakingsfirma in te schakelen om hun winkelpanden te beschermen tegen mogelijke acties van veganisten.

De spanningen tussen slagers en veganisten in het noorden van Frankrijk sluimeren al enkele maanden. Voor morgen zouden vier organisaties van veganisten via Facebook een nieuwe protestactie hebben aangekondigd.

"We gaan onze winkels fysiek beschermen met een private bewakingsfirma. Het gaat om een abnormale situatie, maar één die wel noodzakelijk is", aldus de voorzitter van de sectorfederatie, Laurent Rigaud.



De bewakingsagenten zouden morgen en de nacht van zaterdag op zondag ingezet worden.

'Agressieve' veganisten

Bij eerdere acties van veganisten -die geen dierlijke producten gebruiken- werden in Rijsel de ruiten van slagerijen en viswinkels vernield en werd er graffiti aangebracht. Zes mensen werden opgepakt.

Bij de politiediensten in de regio zegt men geen weet te hebben van nieuwe acties morgen. "We zijn ook permanent waakzaam", aldus een politiebron.