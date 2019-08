Franse barman doodgeslagen omdat hij weigerde dronken klant te bedienen HL

21 augustus 2019

17u25

De zaakvoerder van een café in de stad Saint-Denis is gisterennacht doodgeslagen omdat hij weigerde een dronken klant te bedienen.

Rond middernacht kwamen twee mensen de bar in het centrum van Saint-Denis, een voorstad van Parijs, binnen. Omdat ze te dronken waren, weigerde de barman hen te bedienen.

“We kennen hem,” vertelt Amar, de zoon van het slachtoffer, tegen de Franse krant Le Parisien. “Voor ons verlof viel hij al enkele klanten aan met een zwaard. Gisteren stuurden andere klanten de man naar buiten, omdat hij mijn vader aan het verwijten was. Ook buiten bleef hij hem verwijten. Mijn vader is dan op hem afgestapt om met hem te praten, maar hij kreeg een klap in zijn nek.” Het 66-jarige slachtoffer zakte bijna meteen in elkaar. “De hulpdiensten hebben hem nog een half uur lang proberen reanimeren, maar hij overleed rond één uur ‘s ochtends.” Toen de zoon van het slachtoffer geconfronteerd werd met de dader, enkele ogenblikken nadat hij zijn vader in elkaar zag zakken, viel Amar de dronken man aan en deelde hij enkele rake klappen uit.

“Wie een dronken klant weigert te bedienen, doet zijn werk correct. Niemand zou daarvoor aangevallen mogen worden", zei de burgemeester Saint-Denis in een mededeling. Hij hoopt dat “de dader een gepaste straf zal krijgen.” Het parket van Bobigny opende een onderzoek wegens doodslag.

Doodgeschoten om sandwich

In Noisy-le-Grand, in hetzelfde departement, werd enkele dagen geleden een kelner van een restaurant doodgeschoten door een klant die vond dat hij te lang op zijn sandwich moest wachten. Die dader is nog voortvluchtig en wordt gezocht door de politie.