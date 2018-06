Franse bank betaalt ruim miljard euro om zaak rond omkoping te schikken kg

04 juni 2018

18u43

Bron: Belga 5 De Franse bank Société Générale gaat 1,3 miljard dollar, omgerekend 1,1 miljard euro, neertellen om een Frans en een Amerikaans onderzoek naar omkoping van Libische officials te schikken. Dat heeft de procureur van het financiële parket aangekondigd in Parijs.

SocGen betaalt 585 miljoen dollar om de omkopingszaak in Libië te schikken. De bank zou in de periode 2004-2009 een Libische tussenpersoon omgekocht hebben om te kunnen optreden als raadgever bij een dozijn transacties van de Libische investeringsautoriteit. Er is sprake van meer dan 90 miljoen dollar waarvan een groot deel via de tussenpersoon bij Libische officials zou zijn terechtgekomen.

De helft van de boete is voor het Amerikaanse ministerie van Justitie, de andere helft gaat naar het Franse financiële parket.

De Franse bank betaalt het Amerikaanse ministerie van Justitie verder 275 miljoen dollar in verband met mogelijk manipulatie van de Libor-interbankenrente. In hetzelfde dossier gaat 475 miljoen dollar naar de Amerikaanse toezichthouder op de grondstoffenhandel.