Franse bank betaalt 500 miljoen euro om zaak rond omkoping te schikken

04 juni 2018

18u43

De Franse bank Société Générale gaat 500 miljoen euro neertellen om een Frans en een Amerikaans onderzoek naar omkoping van Libische officials te schikken. Dat heeft de procureur van het financiële parket aangekondigd in Parijs.

SocGen zal zowel in Frankrijk als in de VS ongeveer 250 miljoen euro betalen. Het omkopingsonderzoek heeft betrekking op vermoedelijk illegale betalingen aan officials van de Libische investeringsautoriteit. De bank zou in de periode 2007-2009 geld hebben gegeven aan een tussenpersoon nabij het toenmalige regime van Khadafi.

Dankzij de schikking vermijdt SocGen dat het tot een proces komt. Er is ook geen schuldbekentenis.