Franse autoriteiten ontruimen vluchtelingenkamp in Nantes bvb

23 juli 2018

12u39

Bron: Belga 1 In de West-Franse stad Nantes zijn vanochtend meer dan 450 mensen geëvacueerd uit een vluchtelingenkamp dat een maand geleden was opgetrokken in het stadscentrum. Dat hebben de autoriteiten meegedeeld.

De bewoners van het kamp, voornamelijk Soedanezen en Eritreeërs, zijn overgebracht naar een gebouw van de stad, waar hun individuele situatie onderzocht zal worden door de overheidsdiensten.

De prefectuur beloofde onderdak voor de "meest kwetsbare mensen" en voor asielzoekers "binnen de grenzen van de beschikbare plaatsen". De opvangcapaciteit in de Loirestreek is volgens de prefectuur "oververzadigd", en in het bijzonder in Nantes, waar de asielaanvragen op één jaar tijd met 28 procent zijn gestegen. Tot dusver zou een honderdtal plaatsen beschikbaar zijn gemaakt.

Opvangorganisaties hadden de prefectuur al langer gevraagd om tussenbeide te komen in het kamp, waar de hygiënische omstandigheden beneden alle peil waren. De stad weigerde echter tot evacuatie over te gaan, indien de migranten niet waardig opgevangen konden worden. De prefectuur trok daarop naar het gerecht, dat de evacuatie beval.