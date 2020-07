Franse astronaut Thomas Pesquet vliegt met SpaceX naar ruimtestation ISS ISA

28 juli 2020

15u16

Bron: Belga 1 Thomas Pesquet, een Franse astronaut van het Europese Ruimtevaartbureau ESA, mag een tweede keer wonen en werken in het Internationaal Ruimtestation ISS, zo heeft hij dinsdag getwitterd en heeft ESA bevestigd. Hij maakt in de lente van 2021 de reis naar de spacemeccano met de private Dragon-capsule van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX.

Pesquet wordt de eerste Europeaan om met de Crew Dragon van SpaceX te vliegen, startend vanop Cape Canaveral in Florida. Hij heeft reeds met de simulators van SpaceX getraind.

“Ik ben ontzettend blij dat ik de eerste Europeaan mag zijn die met de nieuwe generatie Amerikaanse bemande ruimtevaartuigen meevliegt, “ zegt Thomas. “Het zal extra interessant zijn om deze ervaring te kunnen vergelijken met mijn eerste vlucht als Sojoez-piloot en deze ervaring te delen met het team.”

Crew Dragon

Zijn missie zal de naam Alpha dragen, genoemd naar Alpha Centauri, het sterrenstelsel dat zich het dichtst bij de Aarde bevindt.

In mei heeft SpaceX voor rekening van de NASA met de Crew Dragon astronauten naar het ISS gebracht: de Amerikanen Doug Hurley en Bob Behnken. Zij keren op 1 augustus met de capsule naar de Aarde terug.

De tweede operationele missie van de Crew Dragon is precies die van Pesquet.

De 42-jarige Fransman verbleef in 2016-2017 reeds zowat zes maanden in het ISS, waarbij hij twee ruimtewandelingen maakte. De heen- en terugreis was met een Russische Sojoez.

Hij zal in de Crew Dragon het gezelschap hebben van de Japanner Akihiko Hoshide, aldus het Japanse ruimtevaartburaeu Jaxa dinsdag. De 51-jarige woonde en werkte al in 2008 en 2011 in het ruimtestation, waar hij de tweede Japanner wordt die het gezag zal voeren. De eerste was Koichi Wakata.

Fin du suspense : c'est avec le Crew Dragon 🐉🚀 de SpaceX que je décollerai l'année prochaine ! L'entraînement a déjà débuté dans son cockpit futuriste... Il ne reste plus qu'à installer l'application "lancement" sur ces tablettes géantes 😉🙃😅... pic.twitter.com/9CdIBO4bC0 Thomas Pesquet(@ Thom_astro) link