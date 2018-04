Franse Assemblée verstrengt migratiewet ondanks bezwaren in partij van Macron kv

23 april 2018

01u12

Bron: Belga 0 De Franse Assemblée nationale heeft zondag een wet goedgekeurd om immigratie te verstrengen. In de centrumpartij van president Emmanuel Macron klonken wel bezwaren. Na een marathondebat van 61 uur stemden 228 parlementsleden voor de nieuwe wet en 139 tegen. De wet verdubbelt onder meer de maximumtermijn om buitenlanders op te sluiten van 45 tot 90 dagen.

De regering zegt dat de wet nodig is om ervoor te zorgen dat echte vluchtelingen beter opgevangen worden en migranten die illegaal in het land zijn, gedeporteerd worden. Maar negen leden van Macrons partij La Republique en Marche (LREM) doorbraken de strakke partijdiscipline en stemden tegen het artikel dat de detentietermijn verlengde. Veertien leden onthielden zich in de stemming over de gehele wet, één stemde tegen.

Detentie van kinderen

LREM-dissidenten sloten zich aan bij linkse oppositieleden die tijdens de debatten zaterdag argumenteerden dat de wet de detentie van kinderen moest verbieden. "Tralies, politieaanwezigheid, het ontbreken van een bad of speelgoed - menen we echt dat dit goede omstandigheden zijn voor kinderen?" zei LREM-parlementslid Florence Granjus.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft Frankrijk al meermaals veroordeeld voor de opsluiting van kinderen van migrantenfamilies. Het hof meende dat dat te lang gebeurde of in ongepaste omstandigheden.

De rapporteur van de commissie wetten van de assemblee, LREM-parlementslid Elise Fajgeles, antwoordde dat er meer tijd nodig is om een alternatief te vinden dat uitzettingen of de scheiding van families verhindert. Vanwege de bezwaren bij de eigen parlementsleden had de regering al een compromis gezocht door de detentie te beperken tot 90 dagen - geen 135 zoals eerst voorgesteld.

Vergelijking andere landen

De rechtse oppositie vond van zijn kant dat tot 180 dagen detentie mogelijk moet zijn. Ze zei dat dit al gebeurde in landen als Duitsland en Nederland. Ook in België is al een langere maximumtermijn mogelijk onder bepaalde voorwaarden.

De wet kort ook de termijn in die asielzoeker hebben om een vordering in te dienen of beroep aan te tekenen tegen beslissingen. De autoriteiten zullen hen kunnen bevelen in een bepaalde regio te wonen terwijl hun eis wordt behandeld. Gezinshereniging wordt makkelijker voor erkende vluchtelingen, en bureaucratie wordt beperkt.

Boven op de nieuwe wet belooft de regering meer steun voor erkende vluchtelingen met huisvesting, taallessen en zoektocht naar werk.