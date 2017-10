Franse Assemblée keurt met grote meerderheid controversiële antiterreurwet goed Macrons wetsontwerp ligt nochtans onder vuur ADN

Bron: Belga 0 afp De parlementsleden hielden vandaag ook een minuut stilte voor Mauranne en Laura, die in Marseille omkwamen door een mesaanval. De Assemblée, het Franse parlement, heeft vandaag met grote meerderheid een controversiële antiterreurwet goedgekeurd. President Emmanuel Macrons wetsontwerp ligt nochtans onder vuur. Onder meer mensenrechtenorganisatie Amnesty International en experts van de VN menen dat de verhoogde "veiligheid" ten koste gaat van de vrijheid van de Franse burger.

In Frankrijk heerst al bijna twee jaar de noodtoestand, die werd uitgeroepen na de terreuraanslagen van november 2015 in Parijs. Sindsdien vonden er regelmatig nieuwe aanslagen plaats, deze week nog in het station van Marseille waarbij twee jonge vrouwen omkwamen.

Kritiek

Met de nieuwe antiterreurwet zou Frankrijk de noodtoestand kunnen opheffen, maar tegelijk worden in het gemeen recht verschillende uitzonderingsregimes gecreëerd. Experts in de mensenrechten wijzen erop dat de wet terrorisme slechts vaag omschrijft en zo dus de deur openzet voor willekeur. Ook de 'checks and balances' zijn in gevaar. Zo ziet de administratieve verantwoordelijke (de prefect) zijn macht uitgebreid ten koste van de rechter. Ook de ordediensten krijgen meer bevoegdheden, zonder evenwel de noodzakelijke controle van het gerecht.



Critici menen dat vooral moslims de dupe zullen zijn. Ook de vrijheid van vereniging en vrijheid van religie zijn bedreigd. Aan de linkerzijde krijgt de wet kritiek vanwege de aanval op de vrijheden, terwijl rechts de wet "te soft" vindt. Het wetsontwerp moet nu ook nog naar de Senaat, waarna hij midden deze maand in voege zou kunnen treden.

Concreet

Er komen concreet meer identiteitscontroles in grensgebieden, stations en luchthavens. Verdachten kunnen zonder controle van een rechter onder huisarrest geplaatst worden, en pas achteraf hun recht op verdediging uitoefenen. Huiszoekingen en het sluiten van gebedshuizen wordt makkelijker.

Le projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme vient d'être adopté par l'Assemblée nationale.

Des mesures fortes & de nouveaux outils pour faire face à une menace durable. Pour mieux protéger les Français. #DirectAN pic.twitter.com/QSOh8bp4qw Gérard Collomb(@ gerardcollomb) link

"Duurzaam antwoord"

De wet werd in de Assemblée goedgekeurd met 415 stemmen voor en 127 tegen, naast 19 onthoudingen. Een grondig maatschappelijk debat werd er niet gevoerd. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken geeft de antiterrorismewet "een duurzaam antwoord op een aanhoudende bedreiging". Het gaat om een compromis tussen de noodtoestand en de terugkeer naar de situatie voor november 2015, klinkt het.

President Macron beloofde op zijn beurt om de wet tegen 2020 te evalueren en dan eventueel bepaalde maatregelen af te schaffen. Uit een peiling blijkt dat een meerderheid (57 procent) van de Fransen de nieuwe wet steunt, hoewel nog meer van hen (62 procent) vrezen dat hun vrijheden zullen worden ingeperkt.