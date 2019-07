Franse Assemblée keurt controversieel voorstel over aanpak haatberichten goed KVE

09 juli 2019

18u56

Bron: Belga 0 De Assemblée nationale - het Franse Lagerhuis - heeft met een duidelijke meerderheid het licht op groen gezet voor een omstreden wetsvoorstel rond de aanpak van haatberichten op internet. Volgens het voorstel moeten internetplatforms haatberichten binnen de 24 uur verwijderen.

De tekst van de Parijse volksvertegenwoordiger Laetitia Avia, een partijgenoot van president Emmanuel Macron, werd goedgekeurd met 434 stemmen tegen 33. Er waren 69 onthoudingen. De tekst moet wel nog worden goedgekeurd door de Senaat.

Het voorstel, dat gebaseerd is op de Duitse wetgeving, voorziet dat onlineplatforms en zoekmachines binnen de 24 uur "overduidelijk" illegale inhoud moeten verwijderen. Wanneer dat niet gebeurt, riskeren ze een boete die kan oplopen tot 1,25 miljoen euro. Met die maatregel moet komaf worden gemaakt met berichten waarin opgeroepen wordt tot haat of geweld. Ook racistische of religieuze beledigingen moeten worden weggehaald.

Maar heel wat tegenstanders vrezen dat de wet afbreuk doet aan de vrijheid van meningsuiting. Zo stelt de extreemrechtse partij Rassemblement National dat de tekst een inbreuk vormt op de "openbare vrijheden". De linkse partij La France insoumise klaagt dan weer dat de beslissingsmacht weggehaald wordt bij de overheid en bij bedrijven als Google, Facebook en Twitter wordt gelegd.

Ook verschillende mensenrechtenorganisatie in Frankrijk benadrukken dat "de rechter de kern moet vormen in de procedure die over de inhoud beslist". Daarnaast wordt ook gevreesd dat internetbedrijven uit vrees voor een boete overdreven snel zullen overgaan tot het weghalen van onlineberichten.