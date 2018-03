Franse artsen kritisch voor drankverbruik Macron: "Vanuit het standpunt van de lever is wijn even slecht als andere alcohol" kv

05 maart 2018

22u09

Bron: Le Figaro, BFMTV, Le Dauphiné 1 De Franse president Emmanuel Macron krijgt de wind van voren uit medische hoek omdat hij vorige maand tijdens een toespraak op het jaarlijkse Landbouwsalon opmerkte dat critici de Fransen niet “moeten lastigvallen” met commentaar op hun wijnconsumptie. “Gezien vanuit het standpunt van de lever” is wijn immers even slecht als andere alcoholische dranken, zeggen de artsen vandaag in een open brief in Le Figaro.

“Het is een epidemie voor de volksgezondheid dat jongeren zich steeds sneller zat drinken met sterkedrank of bier, maar dat is niet het geval met wijn”, zei Macron vorige maand op het Landbouwsalon. “Ik drink zelf ’s middags en ’s avonds wijn”, aldus de Franse president, die beloofde dat er onder zijn bewind geen verstrenging zou komen van de wet Evin, die reclame voor alcoholische dranken aan banden legt.

Fabeltjes

Macron deed de uitspraken nadat Agnès Buzyn, de Franse minister van Volksgezondheid, recent had gewaarschuwd voor de gevaren van wijn. “De wijnindustrie doet ons geloven dat wijn anders is dan andere alcoholische dranken. Op vlak van volksgezondheid is het exact hetzelfde of je nu wijn, bier, wodka of whisky drinkt. Er is geen enkel verschil”, zei Buzyn begin februari tijdens een interview dat werd uitgezonden op France 2. “Men maakt de Franse bevolking wijs dat wijn ons zal beschermen, dat het voordelen biedt die andere alcoholische dranken niet hebben. Dat is fout”, verzekerde ze.

Gemoederen bedaren

Ze haalde zich daarmee de woede op de hals van de Franse wijnboeren. De Franse premier Edouard Philippe probeerde de boel vervolgens te bedaren door te stellen dat “iedereen hier accepteert dat men wijn moet drinken met mate”. “Net zoals de president van de Republiek, zoals jullie, zoals miljoenen Fransen, hou ik van wijn”, zei hij in de Franse senaat. Staatssecretaris Christophe Castaner beklemtoonde nadien op BFMTV dat wijn deel uitmaakt van het Franse patrimonium. “Er zit alcohol in wijn, maar het is geen sterke alcohol”, merkte hij op. Wijn “maakt deel uit van onze cultuur, van onze traditie, van onze nationale identiteit. Het is geen vijand”, zei hij. “Het is vooral een kwestie van het niveau van consumptie”, aldus Castaner.

"In de steek gelaten"

In een open brief stellen negen Franse artsen nu dat minister van Volksgezondheid Buzyn “alleen bleef staan in een regering die het wetenschappelijk bewijs ontkent en zich meer gevoelig toont voor de belangen van alcohol dan voor het algemeen belang”.

“De effecten op de gezondheid hangen niet af van het type alcohol, of het nu wijn, sterkedrank of bier is: wat telt, op vlak van toxiciteit, is de hoeveelheid gedronken alcohol”, schrijven de dokters. Ze wijzen erop dat de alcoholconsumptie in Frankrijk met een gemiddelde van 12 liter per volwassene per jaar één van de grootste ter wereld is en dat wijn 60 procent van de Franse alcoholconsumptie uitmaakt.

“Jaarlijks doodt alcohol bijna 50.000 mensen en het is na tabak de voornaamste oorzaak van kanker”, luidt het. “Alcohol, voornamelijk wijn, is een oorzaak van familiaal en echtelijk geweld en van geweld op de openbare weg, van ‘bingedrinking’ en speelt een belangrijke rol bij mentale aandoeningen, zelfmoorden en dodelijke ongevallen op de openbare weg”, schrijven de dokters in de brief.

Nationaal alcoholplan

Ze pleiten daarbij voor een “nationaal alcoholplan” dat de alcoholproblematiek in Frankrijk moet aanpakken en wijzen erop dat 60 procent van de Fransen vindt dat de huidige regelgeving onvoldoende is. De dokters pleiten voor een debat waarbij de belangen van de wijnlobby en persoonlijke belangen niet langer voorop worden gesteld, maar waarbij er aandacht wordt besteed aan de nefaste gevolgen van een overdadige consumptie. Anders "zullen de verantwoordelijken wanneer ze zich morgen moeten verantwoorden voor het gerecht niet kunnen zeggen dat ze van niets wisten", waarschuwen de artsen in hun brief.

