Franse app voor contactopsporing flopt

23 juni 2020

17u49

Bron: Belga 0 Vier weken na de lancering van de Franse tracingapp, StopCovid, zijn er nog maar veertien meldingen van besmettingsgevaar verstuurd. Dat kondigde de Franse overheid vandaag aan. Het nieuws zorgt ervoor dat het debat over het nut van tracingapps opnieuw opflakkert.

Slechts 2 procent van de Franse populatie heeft StopCovid al geïnstalleerd op zijn telefoon. Mensen die positief testen op het coronavirus, kunnen dat ingeven op de app en die zou andere gebruikers dan anoniem kunnen waarschuwen voor besmettingsgevaar als ze bij elkaar in de buurt zijn geweest.

Volgens de beoordeling van de staatssecretaris voor Digitale Zaken, Cédric O, hebben slechts 68 personen al aangegeven dat ze positief hebben getest op de app. Daarnaast hebben nog maar veertien mensen een melding gekregen dat ze contact hebben gehad met een besmet persoon.



Volgens Cédric O doen deze cijfers echter geen afbreuk aan het nut van de app en moeten ze in verband worden gebracht met het dalen van de coronacijfers. De staatssecretaris geeft toe dat in vergelijking met Duitsland de resultaten aan de zwakke kant zijn. De app is daar immers al meer dan 10 miljoen keer gedownload. Maar dat verschil heeft volgens hem te maken met een verschil in cultuur en het verschil in gedrag ten opzichte van het virus.

Wereldwijde moeilijkheden

Frankrijk is echter niet het enige land waar de tracingapp weinig succes kent. Ook in Italië heeft maar een klein deel van de bevolking de app gedownload en in Noorwegen heeft men de tracingapp zelfs al stopgezet wegens privacybezorgdheden.

Het ontwikkelen van zo'n app werd wereldwijd als een essentiële stap gezien in de bestrijding van het coronavirus, maar toch is de ontwikkeling zeer complex gebleken door technologische uitdagingen, zoals privacykwesties.

