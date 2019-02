Franse ambassadeur van het Vaticaan beschuldigd van “handtastelijkheden" tijdens nieuwjaarsreceptie AW

15 februari 2019

15u55

Bron: Belga 0 De Franse openbare aanklagers openden een onderzoek naar beschuldigingen van aanranding door de pauselijke nuntius van Frankrijk. Een jonge gemeenteambtenaar beschuldigde de geestelijke na een incident op een nieuwjaarsceremonie.

De dertigjarige medewerker van het stadhuis van Parijs moest tijdens een nieuwjaarsceremonie afrekenen met herhaaldelijke ongewenste intimiteiten door de pauselijk nuntius - een diplomatiek vertegenwoordiger van de Heilige Stoel - Luigi Ventura.



Nieuwjaarsreceptie

Het gaat over gebeurtenissen die zich afspeelden tijdens een nieuwjaarsceremonie van 17 januari op het Parijse gemeentehuis. “Tijdens die ceremonie is een gemeentelijk ambtenaar tot driemaal toe slachtoffer geweest van aanranding”, meldt een bron die dichtbij de burgemeester staat. Die omschrijft de ongewenste intimiteiten als “handtastelijkheden op de billen”, waarbij zeker één getuige was.

"Er werd al snel besloten om dit aan de procureur te melden", verklaart plaatsvervangend burgemeester Patrick Klugman. Het slachtoffer werkt bij de Algemene Delegatie voor Internationale Betrekkingen (DGRI) van het stadhuis.

Diplomatieke onschendbaarheid

Ventura is al sinds 2009 aan het werk in Parijs als pauselijk nuntius en is daarmee verantwoordelijk voor de relaties tussen het Vaticaan en de Franse overheid. Door zijn functie geniet de 74-jarige Ventura diplomatieke onschendbaarheid.

Crisis

De Katholieke Kerk zit in een aanhoudende crisis van seksueel misbruik, na herhaaldelijke beschuldigingen uit onder meer Chili, de Verenigde Staten, Duitsland en Australië. Volgende week organiseert paus Franciscus een speciale top over de preventie van kindermishandeling door geestelijken, waar alle belangrijke bisschoppen van de Katholieke Kerk uit de hele wereld horen bij te zijn.