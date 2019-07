Franse agenten spuiten traangas recht in gezicht van klimaatactivisten: “Een schandaal” SVM

01 juli 2019

19u56

Bron: Belga 10 Videobeelden van een gespierd politieoptreden met traangas tegen klimaatactivisten hebben in Frankrijk tot verontwaardigde reacties geleid. Het parket in Parijs startte vandaag een vooronderzoek vanwege het vermoedelijk opzettelijke geweld. Minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner vroeg de politieprefect van Parijs om uitleg.

PARIS - Intervention des CRS qui utilisent des gazeuses pour tenter de déloger les militants.



Plusieurs journalistes ont été empêcher de filmer. pic.twitter.com/XzwTCTYyJE Clément Lanot(@ ClementLanot) link

Aanhangers van milieuorganisatie Extinction Rebellion hadden vrijdag uit protest een brug in Parijs bezet. Op videobeelden is te zien hoe de veiligheidsdiensten traangas recht in hun gezicht spuiten, terwijl ze vreedzaam op de grond zitten.

"Wij zijn een volledig geweldloze beweging", zegt een betoogster in een video die tijdens de actie is opgenomen. De maatregelen van de politie zijn radicaal en niet in verhouding, klonk het. Zijzelf kreeg traangas recht in het gezicht.

“Brug moest ontruimd worden”

De Franse minister van Milieu François de Rugy verdedigde het politieoptreden. De veiligheidsdiensten hadden de betogers met luidsprekers gevraagd om de brug te ontruimen, zei hij op de zender BFMtv. Omdat ze dat geweigerd hebben, is traangas gebruikt, aldus de milieuminister.

Uit verschillende hoeken regende het kritiek. De socialistische leider Olivier Faure sprak van "een schandaal". "Kijk naar deze video en vraag je af: wie verdedigt hier wie? ", schreef klimaatactiviste Greta Thunberg op Twitter.

Watch this video and ask yourself; who is defending who?#ClimateBreakdown #EcologicalBreakdown #fridaysforfuture #ClimateStrike https://t.co/Cq0xlST6WY Greta Thunberg(@ GretaThunberg) link

De Franse actrice en klimaatactiviste Marion Cotillard reageerde op Instagram. "Lieve Franse regering, kan u mij deze beelden uitleggen?" Ze merkte op dat vrijdag de heetste dag ooit was in Frankrijk. In het zuiden van het land werd een temperatuur van 45,9 graden opgetekend.

