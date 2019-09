Franse agent onder invloed rijdt 16-jarige dodelijk aan mvdb

14 september 2019

18u22

Bron: France 3 0 Een zestienjarige scooterrijder is gisteravond in het Franse Sens om het leven gekomen bij een aanrijding door een politieagent. De dertigjarige man was niet aan het werk en reed in zijn eigen voertuig. Hij bleek onder invloed.

Het ongeval gebeurde rond 21.00 uur in het noordwestelijke Bourgondische stadje in het departement Yonne. Het slachtoffer werd aangereden toen de agent in de tegenovergestelde richting links wou afslaan. Hulp kon niet meer baten. “Hij merkte de scooterrijder niet op en verleende geen voorrang van rechts”, aldus een woordvoerder van het parket van Auxerre.

Toegesnelde agenten namen een alcoholtest bij hun collega af. De man zat boven de toegestane limiet van 0,5 promille (wat overeenkomt met 0,25 milligram alcohol per liter uitgeademde lucht). De test wees op 0,56 milligram per liter uitgeademde lucht. Hij werd opgepakt. Gezien zijn beroep, nam de plaatselijke gendarmerie zoals wettelijk voorzien het onderzoek over.

Een vriend van het slachtoffer was volgens France 3 getuige van het ongeval. Hij reed eveneens op een scooter en is vanochtend verhoord.

De straat bleef tot de vroege namiddag afgesloten voor onderzoek door de gendarmerie. Vrienden en familie hebben bloemen neergelegd. Het is niet duidelijk of de agent nog vastzit. Evenmin is bekend of hij voorlopig geschorst wordt.