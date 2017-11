Franse agent doodt 3 mensen, hond en zichzelf SI

13u26

Bron: ANP 3 photo_news Met zijn dienstwapen heeft een Franse politieagent (31) drie mensen doodgeschoten. Daarna heeft de agent ook zijn hond doodgeschoten en zelfmoord gepleegd.

Een van de slachtoffers is zijn schoonvader, de andere twee waren vermoedelijk voorbijgangers. De agent heeft ook geprobeerd zijn ex-partner (25) te vermoorden. Zij werd zwaargewond aangetroffen in een auto.

Daarnaast heeft de agent zijn schoonmoeder en schoonzus verwond. Een van hen is er volgens de Franse krant Le Parisien ook zeer slecht aan toe.

Het incident gebeurde gisterenavond rond 20.45 uur in de Parijse voorstad Sarcelles. Volgens de burgemeester van het stadje had de vrouw kort voor de schietpartij aangegeven dat zij wilde scheiden.

Zelfmoord is een groeiend fenomeen bij Franse agenten. Dit jaar hebben al meer dan zestig agenten zich van het leven beroofd.