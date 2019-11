Franse adoptieouders voor hotel in Haïti om het leven gebracht David van der Heeden

26 november 2019

09u18

Bron: AFP - AD.nl 0 Een Frans echtpaar is kort na aankomst in Haïti voor hun hotel vermoord. Ze waren in het land om een kind te adopteren. Franse media meldden dat het om een vrouw van 41 en een man van 44 jaar gaat uit het departement Ardèche.

Ze kwamen zondag in de hoofdstad Port-au-Prince aan voor de adoptieprocedures en werden opgehaald van de luchthaven met een auto van het Franse adoptieagentschap. Na aankomst bij het hotel werden ze om nog onduidelijke redenen aangevallen. Het lijkt erop dat het een gewapende overval was.



De Franse ambassade geeft geen nadere informatie over de omstandigheden waaronder de Fransen om het leven kwamen. Persbureau AFP meldt op basis van getuigen dat de twee, afkomstig uit Saint-Martin-d’Ardeche, werden doodgeschoten bij een overval.



‘Een aanval’

Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt het overlijden van het koppel dat het gevolg zou zijn van ‘een aanval’. Het ministerie betuigt de familie en nabestaanden zijn medeleven en zegt hun dood met hulp van de Haïtiaanse autoriteiten te onderzoeken.



Haïti, een van de armste landen in de regio, is al twee maanden het toneel van protesten die volgden op brandstoftekorten, maar al snel gewelddadig werden en zich tegen president Jovenel Moise keerden. Volgens de Verenigde Naties zijn bij de onlusten al 42 mensen om het leven gekomen en tientallen gewond geraakt.



Buitenlandse Zaken in Frankrijk heeft landgenoten aangeraden hun reis naar Haïti voor onbepaalde tijd uit te stellen: “Demonstraties, vergezeld door geblokkeerde hoofdwegen en gewelddaden (waaronder gooien met stenen en schieten...) komen zeer vaak voor. De acties van gewelddadige groepen voeden de onveiligheid.’’

