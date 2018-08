Frans werkte jarenlang undercover: "Mijn grote zwakte was dat ik sommige criminelen écht aardig vond" Jop Van Kempen

07 augustus 2018

13u50

Bron: Het Parool

Frans van Gelderen werkte een leven lang bij de Amsterdamse politie. Vlak voor zijn overlijden vertelde hij over de spannendste periode uit zijn loopbaan. Onder de naam Max de Vries werkte hij jarenlang als infiltrant.

"De opleiding duurde drie weken. Langer was het niet. Maar het was wel een intensieve opleiding. Overdag ­kregen we lessen over verdovende middelen en infiltratietechnieken, 's avonds werden we Amsterdam in gestuurd met opdrachten."

