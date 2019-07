Frans Timmermans: “Oost-Europese landen hebben mij geblokkeerd” TMA

07 juli 2019

18u55

Bron: Belga 6 "Enkele Oost-Europese landen hebben mijn benoeming tot voorzitter van de Europese Commissie geblokkeerd." Dat zei Frans Timmermans zondag aan na afloop van zijn toespraak voor gepromoveerde rechtenstudenten in Leuven. Over zijn toekomstige rol bij de Europese Commissie heeft de Nederlander, die nu reeds eurocommissaris is, zondagavond een gesprek met kandidaat-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

Frans Timmermans (58) wilde zijn toespraak op de promotieplechtigheid van de faculteit rechtsgeleerdheid van de KU Leuven aangrijpen om even de Ronde van Frankrijk in Brussel te bezoeken, maar dat plan liet hij omwille van de drukte uiteindelijk varen. Sinds Ursula von der Leyen dinsdag voorgedragen werd als kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie was de Nederlandse sociaaldemocraat incommunicado voor de buitenwereld. In Leuven doorbrak hij het stilzwijgen.



"Ik heb ook wel gehoord en gelezen dat ik de gedoodverfde favoriet was. Ik weet niet waar het precies fout is gelopen. Sommige landen hebben mijn kandidatuur afgeremd." Timmermans noemde geen enkel land bij naam, maar zijn reactie sloot naadloos aan bij zijn toespraak voor 890 gepromoveerde rechtenstudenten van de KU Leuven. Daarin verweet hij Polen en Hongarije een gebrek aan respect voor een onafhankelijke rechtspraak en een vrije pers.

Spanningen

"De Europese Raad bemoeit zich met de samenstelling van de Europese Commissie als nooit tevoren. De regeringsleiders en staatshoofden van de 28 EU-lidstaten hebben een besluit genomen en gaan dat nu uitvoeren. Welke positie voor mij weggelegd is, hoor ik zondagavond tijdens mijn eerste gesprek met Ursula von der Leyen. Ik zal dan horen wat haar plannen zijn. Ik heb geen kritiek op haar persoon, maar ben wel tegen het principe om af te stappen van de Spitzenkandidaten. Dat leidt tot spanningen."



Timmermans verbergt zijn ontgoocheling om de gemiste kans niet. "Politiek is nu eenmaal heel onvoorspelbaar. Ik ben even onderuit gegaan, maar alweer overeind gekrabbeld. Vergelijk het met Dylan Groenewegen zaterdag in de eerste rit van de Ronde van Frankrijk. Hij leek op weg naar de gele trui maar kwam ten val en Mike Teunissen pakte de zege.”