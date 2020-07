Exclusief voor abonnees

Frans president Macron kiest politiek lichtgewicht als nieuwe premier: “Castex zal hem niet overschaduwen”

Luc Beernaert

03 juli 2020

16u19

De Franse president Emmanuel Macron (42) benoemde vanmiddag topambtenaar en politiek lichtgewicht Jean Castex (55) tot de opvolger van de opgestapte eerste minister Édouard Philippe (49), die Macron tijdens de coronacrisis in populariteit overschaduwde. Macron, die sinds hij in 2017 zijn intrek nam in het Elysée de ene crisis na de andere op zijn baguette kreeg, belooft het land na de gezondheidscrisis een nieuw elan te geven en lijkt in één vlotte beweging zijn herverkiezing in 2022 voor te bereiden.