Frans parlement verwerpt moties van wantrouwen tegen regering in zaak rond ex-medewerker Macron TTR

31 juli 2018

21u07

Bron: Belga 0 De twee moties van wantrouwen die naar aanleiding van de zaak-Benalla ingediend waren tegen de Franse regering, zijn vandaag in het parlement verworpen. Dat melden Franse media.

Zowel de parlementsleden van de centrumrechtse partij Les Républicains (LR) als drie linkse oppositiepartijen hadden een motie van wantrouwen ingediend in de Assemblée nationale (vergelijkbaar met de Kamer van volksvertegenwoordigers). De motie van Les Républicains kreeg bij de stemming de steun van 143 parlementsleden. Daarmee werd net iets minder dan de helft van de 289 stemmen gehaald, die nodig waren om de regering in de problemen te brengen. De tekst van de linkse partijen werd zelfs maar door 74 volksvertegenwoordigers gesteund.

De dubbele motie van wantrouwen leidde wel tot verhitte debatten in het halfrond. "Dit schandaal gaat over een staatshoofd dat bescherming en voordelen heeft geboden aan een man die hem diensten heeft bewezen", zo verdedigde fractieleider Christian Jacob (Les Républicains) zijn motie. Premier Edouard Philippe zei dan weer te betreuren dat de "politieke middelen" louter worden ingezet om president Emmanuel Macron te beschadigen.

In Frankrijk is vorige week een politieke storm losgebarsten rond de onthulling van een video waarop te zien is hoe Alexandre Benalla, destijds veiligheidsmedewerker van president Macron, betogers hardhandig aanpakte tijdens een manifestatie op 1 mei in Parijs. Benalla werd kort daarop twee weken geschorst en later ontslagen, maar het gerecht werd niet op de hoogte gebracht.