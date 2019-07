Frans parlement ratificeert CETA-verdrag KVE

23 juli 2019

20u02

Bron: Belga 1 Het Frans parlement heeft het Europees-Canadees handelsverdrag CETA geratificeerd, met 266 stemmen voor, 213 tegen en 74 onthoudingen. De goedkeuring kwam er ondanks protest van milieugroepen en verdeelde de partij van president Emmanuel Macron.

Nu moet de Franse Senaat zich nog over CETA uitspreken. Het handelsverdrag is al voorlopig van kracht, maar moet nog door de 28 lidstaten geratificeerd worden om definitief in te gaan.

Binnen La Republique en Marche van Macron stemde de meerderheid voor, maar hebben ook 52 parlementsleden zich onthouden en 9 tegengestemd. De linkse parlementsleden stemden allemaal tegen.

Verschillende ngo's hadden het parlement opgeroepen om tegen het verdrag te stemmen, omdat het risico's inhoudt voor het milieu. De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg nam net vandaag op vraag van verschillende parlementsleden nog het woord in het parlement om meer bescherming voor het milieu te vragen.

En gisteren riep de voormalige minister van Ecologische Transitie Nicolas Hulot in een open brief de parlementariërs nog op om "de moed te hebben om neen te zeggen" tegen het verdrag dat volgens hem de deur opent voor gevaarlijke stoffen door het verzwakken van de gezondheidsnormen. President Macron reageerde daarop door te zeggen dat een goedkeuring van het akkoord een stap in de goede richting zou zijn.

Het verdrag, waardoor douaneheffingen verdwijnen op 98 procent van de verhandelde producten en diensten tussen de EU en Canada, werd in februari 2017 door het Europees parlement goedgekeurd.