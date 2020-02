Frans parlement eist miljoen van ex-premier wegens “nepwerk” voor vrouw kv

19 februari 2020

21u50

Bron: ANP 0 Het Franse parlement zal meer dan een miljoen euro schadevergoeding eisen van de voormalige conservatieve premier François Fillon voor betalingen uit de openbare middelen aan diens vrouw voor fake werk, zei een advocaat voor de Nationale Vergadering vandaag.

In een rechtszaak, die loopt van 24 februari tot 11 maart, zullen de voormalig presidentiële kandidaat Fillon, zijn vrouw Penelope en zijn parlementaire vervanger Marc Joulaud zich moeten verantwoorden over het schandaal dat desastreus uitpakte voor de campagne van Fillon in 2017.

Fillon was ooit favoriet voor het Élysée, maar raakte in ongenade, toen een satirisch weekblad meldde dat Penelope honderdduizenden euro's betaald had gekregen voor weinig werk, waaronder enkele jaren als zijn parlementair assistent.